На Украине начали формироваться группы для расправы с украинскими военкоматами

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 29 апреля 2026Бывший СССР

Пленный ВСУ Кадунов: На Украине люди формируют группы против сотрудников ТЦК
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине граждане объединяются в группы, чтобы «наказывать» сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом заявил взятый в плен военными Вооруженных сил (ВС) России боец 157-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов, передает ТАСС.

«Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют (на фронт, — прим. «Ленты.ру»). Сейчас группируются люди, чтобы их поймать и наказать на месте», — поделился он.

Украинский военнопленный отметил, что хотел бы задушить мобилизовавших его сотрудников ТЦК, если бы мог.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина не считается с потерями в ВСУ. «Украинский режим не считается с потерями, именно поэтому нарушаются все права человека, которые возможны. То есть они растоптаны полностью», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok