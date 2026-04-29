На Украине начали формироваться группы для расправы с украинскими военкоматами

Пленный ВСУ Кадунов: На Украине люди формируют группы против сотрудников ТЦК

На Украине граждане объединяются в группы, чтобы «наказывать» сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом заявил взятый в плен военными Вооруженных сил (ВС) России боец 157-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов, передает ТАСС.

«Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют (на фронт, — прим. «Ленты.ру»). Сейчас группируются люди, чтобы их поймать и наказать на месте», — поделился он.

Украинский военнопленный отметил, что хотел бы задушить мобилизовавших его сотрудников ТЦК, если бы мог.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина не считается с потерями в ВСУ. «Украинский режим не считается с потерями, именно поэтому нарушаются все права человека, которые возможны. То есть они растоптаны полностью», — рассказал он.