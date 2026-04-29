Пушилин: Киев не считается с потерями, права украинцев растоптаны

Киев не считается с потерями в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Украинский режим не считается с потерями, именно поэтому нарушаются все права человека, которые возможны. То есть, они растоптаны полностью», — раскрыл он отношение Киева.

В феврале в Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ заявили, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли уже более 1,5 миллиона человек. При этом только в 2025 году потери украинской армии превысили 520 тысяч солдат.

Ранее издание Al Mayadeen написало, что украинский лидер всеми силами пытается сохранить потоки финансовой помощи и ради этого даже прибегает к обману своих спонсоров. В частности, Зеленский лжет о несуществующих победах ВСУ, которые якобы могут стать переломным моментом в конфликте, а также скрывает реальные потери армии страны и провал мобилизации.