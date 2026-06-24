Раскрыты детали отношений в семье расфасовавшего сестру по пакетам россиянина

«112»: Начальник расчлененной в Москве женщины знал о ее натянутых отношениях с братом

Начальник расчлененной в Москве женщины раскрыл детали отношений между ней и братом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, потерпевшая работала товароведом в оптовой компании. По словам ее начальника, женщина была прилежным и ответственным сотрудником и всегда предупреждала, если что-то случалось. Мужчина рассказал, что знает мало про ее семью, но он был осведомлен о непростых, натянутых отношениях с братом.

24 июня в квартире на улице Знаменской были найдены пакеты с женскими частями тела. По предварительной информации, 57-летняя хозяйка квартиры поссорилась со своим младшим братом и тот сначала изрезал ее ножом, а когда сестра перестала подавать признаки жизни, расчленил тело и расфасовал по пакетам и ведрам, имевшимся в помещении.