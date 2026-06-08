Покинувшая ОПЕК страна рекордно нарастила продажи нефти

ОАЭ рекордно нарастили продажи нефти спустя месяц после выхода из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) перешли к рекордной распродаже нефти вскоре после выхода из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итоги завершившегося тендера.

В рамках заключенной сделки Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) реализовала на торгах как минимум 14 миллионов баррелей нефти, добываемой в Персидском заливе. Речь идет о таких сортах, как Upper Zakum, Umm Lulu и Das. Тендер завершился в начале июня. Тендеры на их продажу были осуществлены впервые с начала войны в Иране.

Сроки еще одного торга истекут в конце этой недели. В рамках этого тендера, как ожидается, будет реализована еще более крупная партия сырья. Отгрузка реализованной на торгах нефти будет осуществляться в июне-августе. Покупателями выступили нефтеперерабатывающие заводы из Китая, Японии, Южной Кореи и Индии.

ОАЭ покинули ОПЕК 1 мая 2026 года. Срочный выход из состава отраслевой организации в ближневосточной стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».