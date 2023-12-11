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05:30, 11 декабря 2023Путешествия

Россиянка узнала у знакомого американца о трех раздражающих его вещах в США

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российская тревел-блогерша поговорила со знакомым американцем и узнала у него о трех раздражающих вещах в США. Его мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Иностранец рассказал блогерше, что в Соединенных Штатах нет ни свободы действий, ни свободы слова. «Знаешь, что меня очень злит в этой стране? Что мы не можем выходить на улицу и осуждать Израиль за его действия в отношении Палестины», — признался знакомый россиянки, пояснив, что за эти действия «могут и посадить».

Еще одна раздражающая особенность, о которой упомянул американец, — отсутствие на его родине безопасности. «Я был в разных странах, много путешествовал и всегда ощущал себя в большей безопасности в других странах. Слишком уж много здесь происшествий», — пожаловался он.

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Кроме того, иностранец признался в беседе с россиянкой, что еда в США совершенно не полезная и «словно пластмассовая».

«Я был в других странах, поэтому могу сравнить. Это совершенно другое качество! Чувствуешь, что хлеб настоящий, а не сделанный из непонятно чего. Мясо вкусное», — поделился герой публикации.

Он добавил, что в американских ресторанах подают гигантские порции, а люди игнорируют проблему ожирения и пропагандируют бодипозитив.

Ранее другая российская тревел-блогерша пообщалась с живущим в США другом, который рассказал ей о местных девушках, не стесняющихся своего лишнего веса. По его словам, американки одеваются вызывающие и вульгарно, демонстрируя свои размеры.

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      Алина Черненко
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