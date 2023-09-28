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07:31, 28 сентября 2023Путешествия

Живущий в США россиянин рассказал о гордости американок за свое ожирение

Фото: Henny Ray Abrams HRA / Reuters

Российская тревел-блогерша пообщалась с живущим в США другом, который рассказал ей о местных девушках, не стесняющихся своего лишнего веса. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, в Соединенных Штатах продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.

«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!» — поразился собеседник блогерши.

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Он добавил, что с его точки зрения, полные люди в других странах, в том числе в России, выглядят более опрятно: девушки не надевают вещи, подчеркивающие недостатки, а наоборот, носят то, что визуально их стройнит.

«Американки и американцы одеваются вызывающие и вульгарно, демонстрируя свои размеры, как будто гордятся этим», — удивился россиянин.

Ранее российская путешественница и блогер побывала в США и описала местных женщин фразой «их повод для гордости для нас — стыд и срам». Автор публикации рассказала, что американки не умеют готовить и не делают этого практически никогда.

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    Алина Черненко
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