Живущий в США россиянин рассказал о гордости американок за свое ожирение

Российская тревел-блогерша пообщалась с живущим в США другом, который рассказал ей о местных девушках, не стесняющихся своего лишнего веса. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, в Соединенных Штатах продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.

«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!» — поразился собеседник блогерши.

Он добавил, что с его точки зрения, полные люди в других странах, в том числе в России, выглядят более опрятно: девушки не надевают вещи, подчеркивающие недостатки, а наоборот, носят то, что визуально их стройнит.

«Американки и американцы одеваются вызывающие и вульгарно, демонстрируя свои размеры, как будто гордятся этим», — удивился россиянин.

Ранее российская путешественница и блогер побывала в США и описала местных женщин фразой «их повод для гордости для нас — стыд и срам». Автор публикации рассказала, что американки не умеют готовить и не делают этого практически никогда.