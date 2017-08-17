Организаторы «Оперы в Херсонесе» провели в Севастополе открытую репетицию

Организаторы международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе» провели для жителей Севастополя открытую репетицию. Об этом в четверг, 17 августа, сообщается в пресс-релизе оргкомитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Вечером 16 августа на набережной Корнилова выступил оркестр Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Одновременно с этим в бухту вошла яхта с исполнителями, приглашенными на фестиваль. Судно под звуки оперных арий проследовало мимо Графской пристани, Екатерининского сквера, Памятника затопленным кораблям, Приморского бульвара и набережной Перелешина.
Для жителей и гостей города прозвучали известные классические произведения в исполнении выдающихся исполнительниц: Арзы Меджидовой, Марии Мандзий, Виктории Накорнеевой и Анны Качаловой. Зрители тепло встретили артистов, на бис был исполнен дуэт «Баркарола».
Также 16 августа стало известно, что на сцену в ходе фестиваля выйдут ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса «Maria Callas Grand Prix», приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист нью-йоркского Метрополитен-опера Владимир Маторин и оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Кроме того, перед слушателями предстанут Алексей Татаринцев, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского, и Агунда Кулаева, российская оперная певица, солистка Большого театра.
В тот же день организаторы подтвердили, что 18 августа, как сообщалось, состоится дополнительный благотворительный гала-концерт.
Фестиваль «Опера в Херсонесе» пройдет в Севастополе 19-20 августа на территории древнего Херсонеса при поддержке правительства города. В мероприятии примут участие известные российские и зарубежные оперные певцы. В античном городе-музее под открытым небом прозвучат арии из классических постановок. Ожидается, что фестиваль посетит более трех тысяч зрителей.