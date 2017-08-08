Крымские артисты устроили оперный флешмоб в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя прошел флешмоб, в котором приняли участие оперные артисты из Государственного академического музыкального театра Республики Крым (РК). Акцию приурочили к международному фестивалю «Опера в Херсонесе». Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе организаторов фестиваля.

Отмечается, что впервые в истории аэропорта пассажиров встречали выступления крымских артистов в сценических костюмах. Так, они исполнили арию «Заздравная» из «Травиаты» Джузеппе Верди по мотивам романа «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына. Публику радовали своими голосами солисты Государственного академического музыкального театра РК Владимир Кудрявцев, Юлия Денисенко и Эмилия Джабарова. Таким образом они поддержали фестиваль «Опера в Херсонесе», который пройдет в скором времени в Севастополе.

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«Аэропорт как главные воздушные ворота Крыма создает первое впечатление о полуострове для прилетающих гостей. Подобные мероприятия в терминале — хорошая возможность продемонстрировать пассажирам наше гостеприимство и анонсировать мероприятия, которые они смогут посетить во время своего пребывания на отдыхе. И, конечно, мы поддерживаем таким образом организаторов и решаем важную задачу информирования туристов об интересных событиях и мероприятиях Крыма», — прокомментировал Игорь Лаптев, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью симферлпольского аэропорта.

В свою очередь организатор фестиваля, глава фонда «Новая Республика» Олег Беркович пояснил, что данная площадка для флешмоба была выбрана не случайно. «Именно тут для многих начинается большое путешествие по полуострову, и специально для туристов мы постарались создать особую, праздничную атмосферу. И нам это точно удалось. Такие мероприятия, как "Опера в Херсонесе", чрезвычайно важны для Севастополя, они непосредственно работают на туристическую привлекательность региона», — отметил он.

Ранее в августе сообщалось, что международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» 19-20 августа пройдет в Севастополе на территории древнего Херсонеса. В мероприятии будут участвовать известные российские и зарубежные оперные певцы.

На сцене в античном городе-музее под открытым небом будут исполнятся арии из классических постановок. Мероприятие проводится при поддержке правительства Севастополя. По планам организаторов, фестиваль посетит более трех тысяч зрителей.