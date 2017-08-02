В Севастополе пройдет международный фестиваль «Опера в Херсонесе»

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» 19-20 августа пройдет в Севастополе на территории древнего Херсонеса. В мероприятии будут участвовать известные российские и зарубежные оперные певцы. Об этом в среду, 2 августа, сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

На сцене в античном городе-музее под открытым небом будут исполнятся арии из классических постановок. Устраиваемое при поддержке правительства Севастополя мероприятие, по планам организаторов, должно привлечь более трех тысяч зрителей. В первый день фестиваля пройдет большой гала-концерт с участием звезд мировой классической сцены. 20 августа выступят молодые исполнители ведущих российских театров.

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На сцену во время проведения «Оперы в Херсонесе» выйдут: ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса «Maria Callas Grand Prix» и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркского Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, перед слушателями предстанут Алексей Татаринцев, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского, и Агунда Кулаева, российская оперная певица, солистка Большого театра.

«Проводя фестиваль в Севастополе, особый акцент в этом году мы делаем именно на русскую оперу, эмоциональную, глубокую, это наш огромный вклад в мировую сокровищницу,етний оперный фестиваль под открытым небом на развалинах античного полиса имеет все шансы стать одним из красивейших мероприятий в европейском культурном календаре», — отметил организатор фестиваля, глава фонда «Новая Республика» Олег Беркович. Он также высказал надежду, что «Опера в Херсонесе» станет «ежегодным центром притяжения для ценителей оперного искусства со всего мира».

Директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», заслуженный работник культуры России Светлана Мельникова отметила, что «древний город Херсонес Таврический является самым величественным археологическим памятником юга России». «Тут прозвучит классическая музыка, приедут артисты мировой величины и исполнят самые известные произведения. Мы рады, что преемственность не утеряна, искусство и сегодня живет там, где и тысячелетия назад», — добавила она.

В Стратегии социально-экономического развития Севастополя, помимо задач развития экономического потенциала, содержится и указание на то, что миссия города — быть «культурно-историческим, гуманитарным и туристическим центром России на Черном море».