Объявлена программа театрального фестиваля Толстой Weekend

В Ясной Поляне в Тульской области пройдет театральный фестиваль Толстой Weekend, посвященный русскому писателю Льву Толстому. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

Интерпретации произведений Толстого будут показаны в усадьбе с 9 по 11 июня.

Фестиваль откроется музыкально-драматической композицией Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, построенной на ариях из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир».

В программу смотра также войдут такие постановки, как спектакль-эскиз «Отрочество», моноспектакль московской актрисы Анастасии Бошенковой «Севастополь в декабре месяце», видеопоказ польского спектакля «Смерть Ивана Ильича», камерный спектакль «Семья».

На закрытии будет показан спектакль «Анна Каренина» Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

Выступления пройдут на четырех сценах под открытым небом.

Билеты можно будет приобрести с конца апреля на сайте.