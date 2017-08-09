Организаторы «Оперы в Херсонесе» проведут благотворительный концерт

Организаторы международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе» проведут 18 августа дополнительный благотворительный гала-концерт. Об этом в среду, 9 августа, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Глава фонда «Новая Республика», организатор фестиваля Олег Беркович отметил, что концерт будет дан специально для ветеранов, почетных граждан и заслуженных деятелей культуры региона. «Мы очень рады, что руководство города предоставило возможность приобщить жителей и гостей города к великому искусству музыки, познакомить с лучшими произведениями русской и зарубежной оперной классики в исполнении артистов с мировыми именами. И все это на удивительной площадке античного Херсонеса Таврического», — подчеркнул он.

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Директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова указала на то, что «заповедник поддерживает тенденции ведущих музеев мира, которые стремятся быть более открытыми и интегрированными в местную культурную программу и общественную жизнь». «Принимать у себя такие знаковые мероприятия — это большая честь, поэтому мы с удовольствием предоставили площадку заповедника для дополнительного гала-концерта», — добавила она.

Приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева призналась, что рада возможности «ощутить волшебную атмосферу античного театра, где декорациями станут колонны древней базилики Херсонеса и море».

Днем ранее в аэропорту Симферополя прошел флешмоб, в котором приняли участие оперные артисты из Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Акция была приурочена к международному фестивалю «Опера в Херсонесе».

Фестиваль «Опера в Херсонесе» пройдет в Севастополе 19-20 августа на территории древнего Херсонеса при поддержке правительства города. В мероприятии примут участие известные российские и зарубежные оперные певцы. В античном городе-музее под открытым небом будут исполнены арии из классических постановок. По планам организаторов, фестиваль посетит более трех тысяч зрителей.