Крым
 

Организаторы фестиваля «Опера в Херсонесе» рассказали о деталях мероприятия

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Организаторы международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе» рассказали о деталях проведения данного мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета фестиваля, поступившем в среду, 16 августа, в редакцию «Ленты.ру».

На сцену в ходе фестиваля выйдут ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса «Maria Callas Grand Prix», приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркского Метрополитен-опера Владимир Маторин и оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Кроме того, перед слушателями предстанут Алексей Татаринцев, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского, и Агунда Кулаева, российская оперная певица, солистка Большого театра.

16 августа жителей Севастополя и гостей города ждет репетиция симфонического оркестра и перфоманс на набережной Корнилова у Памятного знака морякам эскадры Черноморского флота. 18 августа, как сообщалось, пройдет дополнительный благотворительный гала-концерт.

«Первый фестиваль “Опера в Херсонесе” мы решили провести в формате гала-концертов (...). На сцене выступят артисты с мировым именем из ведущих российских театров, которые исполнят арии русской и зарубежной классики. На концертах 18-19 августа мы делаем акцент на русской опере и стремимся в полной мере продемонстрировать величие наследия отечественной оперной школы. 20 августа состоится особый концерт: мы пригласили молодых артистов, которые являются достойными преемниками российских традиций в опере и искусстве», — рассказал директор фестиваля Олег Беркович.

Начальник Главного управления культуры города Севастополя Ирина Демидова подчеркнула, что мероприятие имеет и социальную значимость. «Организаторы предусмотрели проведение благотворительного гала-концерта и акций, в частности посещение детского дома с выступлениями и подарками», — отметила она. Она обратила внимание на то, что «Херсонес Таврический — это тот пример, когда объекты культурного наследия не только сохраняются для последующих поколений, но и активно используются в качестве магнитов для культурной жизни».

8 августа сообщалось, что в аэропорту Симферополя прошел флешмоб, в котором приняли участие оперные артисты из Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Акция была приурочена к международному фестивалю «Опера в Херсонесе».

Фестиваль «Опера в Херсонесе» пройдет в Севастополе 19-20 августа на территории древнего Херсонеса при поддержке правительства города. В мероприятии примут участие известные российские и зарубежные оперные певцы. В античном городе-музее под открытым небом будут исполнены арии из классических постановок. По планам организаторов, фестиваль посетит более трех тысяч зрителей.

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