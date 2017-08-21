Русская Мекка

Президент России Владимир Путин в седьмой раз после воссоединения Крыма с РФ съездил на полуостров. Глава государства посетил Севастополь, узнал о состоянии дел в городе, пообщался с врио губернатора Дмитрием Овсянниковым, зашел в новую школу, осмотрел новую экспозицию в Херсонесе. Эксперты говорят, что частота визитов российского лидера свидетельствует о том, что развитие региона у него в приоритете. «Лента.ру» узнала подробности посещения Путиным Севастополя.

Достижения и поручения

«Это ученики?» — пошутил президент, глядя на взрослых людей, встречавших его в школе в микорайоне Казачья бухта. Те хором объяснили, что они родители учеников нового образовательного центра. Глава государства осмотрел комплекс, пообщался с преподавательским составом. Путина сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Строительство школы продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года. Она стала первой новой школой в городе за 25 лет. Учебное заведение может принять свыше 600 учеников, в 2019 году будет сдан еще один корпус на 400 учеников. Школьные кабинеты и иные помещения оснащены современным оборудованием, на территории учреждения организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле, тренажерный зал. Образовательный центр также включает в себя детский сад.

Материалы по теме Стратегия будущего В Севастополе представили план развития города до 2030 года

После этого Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Овсянниковым. Глава города сообщил президенту, что рост населения Севастополя составил три процента, что является лучшим показателем в России, а реально располагаемые доходы жителей увеличились на пять процентов. Индекс промышленного производства увеличился на 122 процента, инвестиции в основной капитал выросли на 84 процента. Также Овсянников доложил о приведенных в соответствие 70 километрах городских дорог. «У нас в этом году запущена масштабная программа благоустройства. Она делится на два направления. Это парковая зона: один парк мы уже сдали, и второй, парк Анны Ахматовой, до конца года сдадим, и выходим на масштабную реконструкцию —более одного миллиарда рублей — парка Победы. И шесть парков мы еще проектируем, чтобы в дальнейшем обустраивать город», — отметил городской глава. Медицинские учреждения города получили 22 машины скорой медицинской помощи, в городе разворачивается строительство онкологического диспансера, который построят за два с половиной года, указал Овсянников. Кроме того, в городе была выполнена программа расселения из ветхого и аварийного жилья, в прошлом году в Севастополе введено рекордное количество жилья — 300 тысяч квадратных метров.

Глава города ознакомил президента страны с реализацией программ развития Севастополя Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В свою очередь, Путин дал губернатору ряд поручений. Так, он призвал решить вопрос с предоставлением военных пенсий тем, кто отслужил часть срока в вооруженных силах Украины. «Я вас прошу провести этот анализ вместе с представителями Минобороны, если нужно внести изменения в действующее законодательство, мы это сделаем. Никто из тех людей, которые здесь проживают и хотят здесь жить, не должен сталкиваться с такими проблемами», — сказал президент. Кроме того, глава государства попросил с вниманием отнестись к тому, что часть жителей Севастополя выражают беспокойство по поводу нового генплана города. Овсянников заверил, что после публичных слушаний власти получили 9 тысяч обращений и работала комиссия. «Она согласовала 83 процента пожеланий положительно. Генеральный план не предполагает изъятия земли. Когда мы будем полностью готовы, мы повторно вынесем на публичные обсуждения», — заверил Овсянников.

Байкеры и Херсонес

Еще одна знаковая встреча состоялась у Путина и Медведева с байкерами из клуба «Ночные волки». Мотоциклисты из Германии, приглашенные на организованное «Ночными волками» байк-шоу «Русский реактор», подарили главе государства картину «Братское рукопожатие России и Германии». После этого политики вместе с байкерами возложили цветы к памятной стеле мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Монумент посвящен памяти солдат Приморской армии и матросов береговых частей Черноморского флота, продолжавших защищать город и после того, как основные части красной армии оставили Севастополь в середине 1942 года. Ежегодно здесь происходит захоронение по воинскому ритуалу останков защитников Севастополя, найденных в районе последних боев. Музейный комплекс создавался в период с 2005 по 2012 годы.

Не остался без внимания и древний город Херсонес. В декабре 2014 года Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Кремле сказал, что он имеет для России сакральное значение, «так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм». «Именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как его называли русские летописцы — Корсунь, принял крещение князь Владимир, а затем крестил всю Русь», — пояснил президент. Сейчас при посещении музейного комплекса его сопровождал Овсянников и министр культуры Владимир Мединский. Путин стал первым посетителем закрытой 12 лет «Античной экспозиции», на которой представлено более тысячи новых экспонатов, которые отражают историю Херсонеса со времени его основания до распада Римской империи.

Путин дал врио губернатора ряд поручений Пресс-служба правительства Севастополя

В ходе встречи с учеными Путин сказал, что Херсонес стал базой и основой для укрепления русской государственности. «Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства», — заявил глава государства. «Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности», — добавил он. Также президент предложил обсудить федеральную программу развития Крыма и Севастополя. «Может быть, мы не настолько тонко чувствуем, как вы, насколько там учтено все, что связано с духовной составляющей жизни Крыма и Севастополя. Что-то, может быть, не доработали, не досмотрели», — сказал он. В Севастополе Путин также посетил международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». После концерта президент прошел к сцене и коротко пообщался с артистами, поблагодарив их за выступления.

Нынешняя поездка стала седьмым визитом главы государства на полуостров после воссоединения Крыма с Россией. МИД Украины традиционно направил в Россию ноту протеста. Российское внешнеполитическое ведомство снова напомнило коллегам, что поездки президента по регионам — внутреннее дело России. Эксперты говорят, что частота поездок Путина на полуостров свидетельствует о незыблемости позиции Кремля по статусу полуострова. Крым останется российским, в развитие полуострова инвистируются значительные средства. Четыре из семи визитов Путин совершал в Севастополь. Город является форпостом России на Черном море, имеет большое стратегическое значение, ему присвоен статус отдельного субъекта Федерации. 10 сентября здесь впервые пройдут выборы губернатора. Основной претендент — Дмитрий Овсянников, которого Путин назначил врио губернатора Севастополя чуть более года назад. Очевидно, своим нынешним визитом в Севастополь Путин продемонстрировал поддержку кандидату от «Единой России».

