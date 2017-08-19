Путин провел рабочую встречу с Овсянниковым

В ходе рабочей поездки в Севастополь 18 августа президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой города Дмитрием Овсянниковым. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Глава города сообщил президенту, что рост населения Севастополя составил три процента, что является лучшим показателем в России, а реально располагаемые доходы жителей города увеличились на пять процентов.

Индекс промышленного производства увеличился на 122 процента, инвестиции в основной капитал выросли на 84 процента. Также Овсянников доложил Путину о приведенных в соответствие 70 километрах городских дорог.

«У нас в этом году запущена масштабная программа благоустройства. Она делится на два направления. Это парковая зона: один парк мы уже сдали, и второй, парк Анны Ахматовой, до конца года сдадим, и выходим на масштабную реконструкцию – более одного миллиарда рублей – парка Победы. И шесть парков мы ещё проектируем, чтобы в дальнейшем обустраивать город», – отметил городской глава.

Медицинские учреждения города получили 22 машины скорой медицинской помощи, в городе разворачивается строительство онкологического диспансера, который построят за два с половиной года, указал Овсянников.

Кроме того, в городе была выполнена программа расселения из ветхого и аварийного жилья, в прошлом году в Севастополе введено рекордное количество жилья – 300 тысяч квадратных метров.

