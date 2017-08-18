Киев возмутился приездом Путина в Севастополь

МИД Украины считает визит президента России Владимира Путина в Севастополь нарушением международного права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим российской стороне передана нота протеста.

Путин приехал в Крым 18 августа. Президент ознакомился с экспозицией «История Херсонеса в античный период», провел встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя, а также пообщался с байкерами. В поездке главу государства сопровождает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.