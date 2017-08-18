Бывший СССР
 

Киев возмутился приездом Путина в Севастополь

Перейти в «Мою Ленту»

МИД Украины считает визит президента России Владимира Путина в Севастополь нарушением международного права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим российской стороне передана нота протеста.

Путин приехал в Крым 18 августа. Президент ознакомился с экспозицией «История Херсонеса в античный период», провел встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя, а также пообщался с байкерами. В поездке главу государства сопровождает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин предложил создать в Херсонесе русскую Мекку
Путин и Медведев пообщались с байкерами
Путин посетил образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе
Последние новости
СМИ сообщили о ликвидации троих причастных к теракту в Барселоне
Киев возмутился приездом Путина в Севастополь
Футболки дорогостоящего новичка «Барселоны» никто не купил
Цены на нефть резко подскочили
Путин предложил создать в Херсонесе русскую Мекку
Из баттла Оксимирона с Гнойным удалили все слова
PornHub предложил Навальному выкупить видео его жены
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
12:1716 августа

Украинский пенсионер подкладывал агитлистовки к конфетам Roshen в супермаркете

10:5214 августа

Саакашвили назвал себя условием смены власти в Грузии

20:02Сегодня

Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким» городом

Бывший СССР00:07Сегодня
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
18:31Сегодня

У начальника патрульной полиции Украины угнали Lexus

13:2811 августа

Посадку американского штурмовика на шоссе под Таллином показали на видео

16:56Сегодня

В Узбекистане приготовили шесть тонн плова

Бывший СССР00:0215 августа

Правые со стволами

Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
16:00Сегодня

Бывший глава СБУ назвал виновных в потере Украиной Крыма

22:34 9 августа

Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»

15:38Сегодня

Саакашвили объяснил отказ от поездок в Грузию

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Москвич зарезал двух мужчин из ревности
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Наталья Поклонская«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»
Чем рискуют российские депутаты
Красноярского вора нашли по оставленной на ложке со сметаной слюне
Пострадавшая в ДТП упала с каталки в больнице, впала в кому и умерла
Владикавказского главврача с липовым дипломом отправили на исправительные работы
Все материалы
Мир
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
Ультраправый советник Трампа ушел в отставку
Опубликованы имена и фотографии разыскиваемых по делу о каталонских терактах
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Швеция отказала в убежище самой старой в мире беженке
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Киев возмутился приездом Путина в Севастополь
Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким» городом
У начальника патрульной полиции Украины угнали Lexus
В Узбекистане приготовили шесть тонн плова
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Московская биржа объявила о приостановке торгов гривной
Цены на нефть резко подскочили
Новак назвал срок отмены эмбарго на импорт турецких овощей в Россию
Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн
«План Маршалла» для Украины обойдется ЕС в пять миллиардов евро ежегодно
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США
«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга
Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne
Heineken выплатил 1,3 миллиона долларов своим бывшим сотрудникам в ДРК
В России в июле стали покупать меньше подержанных машин
«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»
Все материалы
Силовые структуры
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
МВД передало в суд дело о массовой драке на Хованском кладбище в Москве
Трамп повысил в статусе Киберкомандование США
Опубликовано видео ударов ВКС России по боевой технике ИГ у города Акербат
Чиновники предприятия ФСИН попались на взятках при ремонте СИЗО под Волгоградом
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Раскрыт простой способ взломать iPhone
Найден эффективный способ разрушить ДНК человека
На Марсе нашли загадочное водохранилище
Залп из «космической пушки» показали на видео
Все материалы
Спорт
Сексизм в действии
Деньги доказывают: равноправие полов в спорте — миф
СМИ сообщили об уходе Дзюбы из «Зенита»
Футболки дорогостоящего новичка «Барселоны» никто не купил
Боксеры потроллили Макгрегора за «уникальный стиль» разминки
Мэйуэзер пообещал окончательно завершить карьеру после боя с Макгрегором
Богатейший человек Африки захотел купить «Арсенал» и уволить Арсена Венгера
Нападающий «Милана» отказался от миллионов «Спартака»
Все материалы
Культура
Спасти нерядового Райана
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Художница и радикальная феминистка Кьяра Фумаи умерла в возрасте 39 лет
Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети
Актер из «Твин Пикса» арестован за покушение на убийство возлюбленной
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)«Блогеры за бабки мать родную продадут»
За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Уход Трампа лишит Twitter двух миллиардов долларов
СМИ сообщили о закрытии телеканала Life
Пузатый турист лег на песок и повторил очертания горы
Литва ополчилась на российские телеканалы из-за «разжигания войны и ненависти»
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Бывший топ-менеджер Apple Watch стал главой Ulysse Nardin
Первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставили на продажу
Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Турист в Дубае умер после передозировки «Виагрой»
Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров
Российская туристка рассказала об обстановке в Барселоне после теракта
Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии
Туристов в Израиле начали обучать борьбе с террористами
Все материалы
Из жизни
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Пьяная девушка клюнула на удочку рыболова во Флориде
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Все материалы
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немцы поругали «Весту» за плохие тормоза, управляемость и мотор
Выставлен на продажу первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина
Владельцев Chevrolet Niva «подключили» к интернету
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы