Овсянников заявил о неразрывной связи Севастополя с Черноморским флотом

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что стратегия развития города неразрывно связана с Черноморским флотом (ЧФ). Об этом он заявил на расширенном заседании Военного совета ЧФ, проходившего под руководством командующего флотом адмирала Александра Витко, сообщается в поступившем в редакцию пресс-релизе правительства Севастополя.

«Если говорить о развитии Севастополя, то безусловным приоритетом для нас являются все компетенции, связанные с обслуживанием Черноморского флота. Флот сейчас динамично развивается, имеет глубоко проработанную стратегию модернизации. Есть она сегодня и у города. Рад, что у нас общее видение будущего Севастополя, общее желание сделать наш город экономически процветающим и комфортным для жизни», — отметил Овсянников, выступая перед офицерами флота.

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Представляя Военному совету Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года, врио губернатора подчеркнул, что исторически город всегда служил форпостом России на Черном море. Овсянников также ответил на вопросы присутствовавших о строительстве объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта.

Витко, со своей стороны отметил, что между флотом и правительством города налажено конструктивное сотрудничество.

«В решении вопросов любого уровня нам удается находить общий язык, принимать решения, которые бы всех устроили (...). Мы со своей стороны готовы поддержать правительство в работе на благо развития Севастополя», — подчеркнул командующий флотом.

Правительство города рассчитывает, что Стратегия позволит совершить значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. Предполагается до 2020 года в дороги Севастополя проинвестировать более 20 миллиардов рублей, завершить строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.