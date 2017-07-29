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Год строителя

Как Севастополь преобразился при губернаторе-технократе

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Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

28 июля исполнился год работы Дмитрия Овсянникова на посту главы Севастополя. За это время произошли значительные изменения в самых разных сферах: жители города отмечают совершенствование медицины и образования, туристы — работы по благоустройству, чиновники гордятся экономическими показателями. Неудивительно, что, согласно опросам, большинство севастопольцев готовы проголосовать за Овсянникова на предстоящих 10 сентября выборах губернатора.

Дмитрий Овсянников был назначен врио главы Севастополя 28 июля 2016 года. В тот день в городе фактически началась новая эпоха. Правление предыдущего губернатора — Сергея Меняйло — запомнилось конфликтами с общественностью города: по общему мнению, злободневным экономическим и социальным вопросам он уделял мало внимания. В таких условиях Дмитрий Овсянников стал, можно сказать, первым «мирным» губернатором и принялся решать проблемы, которые копились годами и даже десятилетиями. Особое внимание уделялось социальной сфере, ее важность не раз подчеркивал сам губернатор: «Когда мы говорим о комфортной жизни, мы имеем в виду прежде всего новые объекты социальной инфраструктуры, которые крайне необходимы для горожан! Это больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы… Это конкретное наполнение нашей программы действий».

Понятно, что за год крупные проекты тяжело разработать и реализовать. Однако немало инициатив довели до финальной стадии. Особенно гордятся в Севастополе детским садом в бухте Казачья. Он был открыт 30 марта 2017 года и стал первым в этом микрорайоне. Учреждение вместимостью 260 мест рассчитано на 14 групп, фактически детский сад посещают 360 детей. Уже в этом году в Севастополе планируется открытие после капитального ремонта детского сада на 250 мест на улице Героев Бреста и детского сада на 300 мест на улице Хрусталева. Новые дошкольные учреждения должны быть возведены в микрорайоне Шевченко, на улице Острякова, на Античном проспекте.

В той же Казачьей бухте в 2017 году будет введена в эксплуатацию школа на 600 учебных мест. Тем не менее образовательных учреждений в микрорайоне явно не хватает, а потому к 2019 году здесь будет построена еще одна школа на 704 места.

Изменилась и городская медицина. 12 поликлиник принимают участие в эксперименте по ускорению обслуживания пациентов. За счет внедрения электронной навигации с трех до одного дня сократились сроки ожидания приема участковых врачей. Удовлетворенность пациентов медицинской помощью возросла в среднем с 35 до 70 процентов. Очередь в регистратуру в поликлиниках для взрослого населения сократилась в два раза, в детских — в три раза. Ожидание лабораторных исследований сократилось с 7 до 1-2 дней. Очередь пациентов в процедурный кабинет сократилась с 40 человек до двух. Время прохождения профилактических осмотров сократилось в два раза. Срок прохождения диспансеризации сократился с 40-45 до 7-10 дней.

Немало внимания было уделено и спорту. Три спортивные площадки были отремонтированы и переоборудованы. До конца 2017 года планируется закончить проектирование 16 спортивных объектов (ФОКи, ФОКОТы, бассейны, крытый каток, футбольные поля) для направления заявки в Минспорта России.

Одним из главных итогов работы Овсянникова в городе называют масштабное благоустройство. Показательным примером стала разработка нового туристического маршрута (Большой Севастопольской тропы) и открытие с 26 июля пешеходной зоны в Артбухте, соединившей центр Севастополя от площади Нахимова до площади 300-летия Российского флота. Данный проект появился благодаря совместной инициативе общественности и правительства Севастополя. «Сейчас мы находимся на стадии подготовки концепции по организации комфортного городского пространства вдоль всей береговой линии Артбухты. До конца 2018 года при содействии общественных организаций будет создан новый красивый облик этого места — необходимо разбить парк, принять решение по находящимся здесь торговым точкам. Первый шаг уже сделан: с сегодняшнего дня площадь 300-летия Российского флота перестала быть местом скопления машин и хаотичной парковки», — прокомментировал Овсянников при осмотре работ по реконструкции. Он подчеркнул, что центр города-героя должен стать «комфортным, безопасным и притягательным для местных жителей и гостей».

Наряду с этим закончилась первая очередь строительства Динопарка в Гагаринском районе — первого за 40 лет городского парка в Севастополе. «Я вижу, работа идет, и есть очень позитивная динамика. Задан хороший темп, и сегодня в нашем районе ремонтируют внутридворовые и внутриквартальные дороги, во дворах устанавливают спортивные и детские площадки. Заложены перспективные проекты по развитию района в сфере образования и здравоохранения», — говорит глава Гагаринского района города Алексей Ярусов.

Важнейшей вехой стало принятие Стратегии развития города до 2030 года. В случае реализации амбициозных планов Севастополь станет одним из самых динамично развивающихся городов в России. Согласно этой программе, в городе в ближайшие пять лет появятся семь новых детских садов, четыре школы, инфекционная больница, больница и подстанция скорой помощи, новые поликлиники, аптечные пункты, три пожарных депо и две спасательные станции. «Всего их около 70 — это медучреждения, школы и детские сады, спортивные комплексы, которые необходимо построить в ближайшие пять лет. Каждый из этих объектов и целесообразность его размещения в том или ином районе города обсудили отдельно, с тем чтобы в дальнейшем распределять средства федерального и местного бюджета на их строительство», — отметил врио губернатора.

Сопредседатель ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук говорит, что в первые месяцы после назначения Овсянникову было особенно тяжело. «Севастополь имеет свои особенности. Здесь нужно уметь правильно работать с общественностью. У Сергея Меняйло был затяжной конфликт с Алексеем Чалым, что стало одной из причин его отставки. Мне кажется, Дмитрий Овсянников лучше понимает эту задачу», — отмечает эксперт, добавляя, что многие проблемы за последний год удалось сдвинуть с мертвой точки. При этом, по его мнению, нынешнему главе города нужно больше сосредоточиться на кадровой политике. «Мне кажется, на выборах Овсянникову ничто не угрожает», — резюмирует Форманчук.

Директор Черноморского филиала МГУ в Севастополе Иван Кусов самым важным итогом года считает реализацию инфраструктурных программ: «Это уже видят и жители, и гости города, и власти. Проводится трудная работа по приведению в порядок работы правительства, структуры правительства, формирование команды, разработке проектной документации. Самый важный итог — появление реальных завершенных дел».

Роберт Берновский

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