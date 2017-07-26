Крым
 

Благоустройство Севастополя назвали одним из итогов работы Овсянникова

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Комплексная программа благоустройства городского пространства, которая внедряется в Севастополе, является одним из итогов работы правительства под руководством врио губернатора Дмитрия Овсянникова, назначенного на должность 28 июля 2016-го. Об этом в среду, 26 июля, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Так, показательным примером проекта по благоустройству стала разработка нового туристического маршрута (Большой Севастопольской тропы) и открытие с 26 июля пешеходной зоны в Артбухте, соединившей центр Севастополя от площади Нахимова до площади 300-летия Российского флота. Данный проект появился благодаря совместной инициативе общественности и Правительства Севастополя.

«Сейчас мы находимся на стадии подготовки концепции по организации комфортного городского пространства вдоль всей береговой линии Артбухты. Вместе с общественными организациями до конца 2018 года будет создан новый красивый облик этого места, необходимо разбить парк, принять решение по находящимся здесь торговым точкам. Первый шаг уже сделан — с сегодняшнего дня площадь 300-летия Российского Флота перестала быть местом скопления машин и хаотичной парковки», — прокомментировал Овсянников во время осмотра работ по реконструкции.

Он подчеркнул, что центр города-героя должен стать, в первую очередь, «комфортным, безопасным и притягательным для местных жителей и гостей».

Организация пешеходной зоны — один из проектов в рамках реализации масштабной программы по благоустройству города, которая стартовала летом 2016 года.

После назначения Овсянникова правительство Севастополя провело конкурс на «Самый дружный двор». Общая сумма призового фонда которого составила 75 миллионов рублей, а победителями стали 55 севастопольских дворов, жители которых могут самостоятельно распределять полученные средства на благоустройство внутридворовых территорий.

Помимо этого, активно развивается также программа «Губернаторская инициатива», в рамках которой до конца года в Севастополе будут отремонтированы 104 двора, установлены 100 детских и 80 спортивных площадок — 26 типа «воркаут» и 54 плоскостные для занятий футболом, волейболом и баскетболом.

Наряду с этим закончилась первая очередь строительства Динопарка в Гагаринском районе — первого за 40 лет городского парка в Севастополе. «Я вижу, работа идет и есть очень позитивная динамика. Задан хороший темп, и сегодня в нашем районе ремонтируют внутридворовые и внутриквартальные дороги, во дворах устанавливают спортивные и детские площадки. Заложены перспективные проекты по развитию района в сфере образования и здравоохранения», — акцентировал внимание глава Гагаринского района города Алексей Ярусов.

По словам Ярусова, еще одна задача, поставленная Овсянниковым, — разработка проектной документации по важным социальным объектам, «на которые мы получим финансирование уже в 2018 году».

Идет работа и по другим направлениям. В частности, определен оператор реконструкции «Матросского бульвара», ведутся проектно-изыскательные работы по реконструкции «Парка Победы». А конечная цель всех проектов по благоустройству — полная реставрация внешнего облика Севастополя, создание комфортной и удобной городской среды.

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