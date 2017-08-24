В Севастополе повысили минимальный уровень заработной платы

В Севастополе минимальный уровень заработной платы увеличили до 8000 рублей для работников бюджетной сферы и 8500 рублей — для внебюджетного сектора. Такое решение по поручению главы города Дмитрия Овсянникова приняла севастопольская региональная трехсторонняя комиссия во главе с заместителем губернатора Юрием Кривовым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы понимаем, что 8000 рублей — это абсолютный минимум, и мы должны стремиться к другим, более высоким показателям. Но также у всех должно быть понимание, что это — базовая ставка, оклад по самой низкооплачиваемой категории. Помимо этого есть стимулирующие и компенсирующие выплаты, с учетом которых зарплата становится выше», — прокомментировал Кривов.

Материалы по теме Русская Мекка О чем Путин говорил с Овсянниковым в Севастополе

Отмечается, что комиссия, состоящая из членов правительства, профсоюзов и работодателей приняла решение единогласно. «Я хотел бы поблагодарить партнеров и работодателей за конструктивный диалог. Это результативная работа, которая постепенно приносит свои плоды. Убежден, в режиме конструктивного диалога и рабочих заседаний мы сможем добиться высоких результатов для жителей нашего города», — подчеркнул Кривов.

21 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал и одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города. О результатах встречи с главой государства сообщил Дмитрий Овсянников. «Я обратился к президенту с просьбой разрешить для Севастополя работу в режиме так называемого динамичного бюджета. То есть, учитывать расходы по мере готовности проектно-сметной документации и оперативно вносить изменения в графики финансирования. Это позволит вести строительство без срыва сроков», — пояснил глава города.