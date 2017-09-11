Победителем на выборах главы Удмуртии стал Бречалов

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия») выиграл на выборах руководителя республики, набрав 78,16 процента голосов по итогам обработки всех протоколов. Такие данные привел председатель удмуртского избиркома Виктор Кушко, передает РИА Новости в понедельник, 11 сентября.

Далее следует кандидат от КПРФ Владимир Бодров, получивший 8,73 процента голосов, Фарид Юнусов («Справедливая Россия») 4,82 процента, либерал-демократ Тимур Ягафаров — 3,17 процента и Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости — 2,50 процента.

10 сентября, в единый день голосования, жители Удмуртии выбирали главу региона и депутатов госсовета республики.

Предыдущие выборы главы Удмуртии состоялись в 2014 году. Победу на них одержал единоросс Александр Соловьев, получивший почти 85 процентов голосов избирателей при явке в 43 процента. 4 апреля этого года президент Владимир Путин уволил Соловьева в связи с утратой доверия. В этот же день стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о получении взятки.

Исполняющим обязанности главы Удмуртии был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов.