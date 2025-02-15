Стали известны подробности про похищение российской школьницы из машины ее родителей

В Екатеринбурге мужчина похитил 15-летнюю школьницу из-за симпатии

В Екатеринбурге мужчина похитил 15-летнюю школьницу из-за симпатии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, подозреваемый видел девочку в районе. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте.

Отмечается, что утром девочка в состоянии шока смогла дойти до аптеки. Сотрудница вызвала ей скорую помощь.

Ранее стало известно, что мужчина в куртке подошел к припаркованному около магазина на улице Куйбышева авто. Он открыл дверь, взял школьницу за руку и увел за собой. Позже их заметили в другой части города: потерпевшая плакала и не хотела идти за похитителем. Его уже задержали.