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12:28, 15 февраля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности про похищение российской школьницы из машины ее родителей

В Екатеринбурге мужчина похитил 15-летнюю школьницу из-за симпатии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В Екатеринбурге мужчина похитил 15-летнюю школьницу из-за симпатии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, подозреваемый видел девочку в районе. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте.

Отмечается, что утром девочка в состоянии шока смогла дойти до аптеки. Сотрудница вызвала ей скорую помощь.

Ранее стало известно, что мужчина в куртке подошел к припаркованному около магазина на улице Куйбышева авто. Он открыл дверь, взял школьницу за руку и увел за собой. Позже их заметили в другой части города: потерпевшая плакала и не хотела идти за похитителем. Его уже задержали.

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