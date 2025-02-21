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19:00, 21 февраля 2025Силовые структуры

Против издевавшихся над студентками на российской автомойке возбудили дело

СК завел дело по 3 статьям против жителей Урала за издевательства над девушками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по трем уголовным статьям в отношении жителей Каменска-Уральского, которые вывезли девушек на автомойку и издевались над ними на протяжении пяти часов. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчинам вменяют статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц»), 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Им грозит до 12 лет колонии.

По версии следствия, все произошло вечером 3 января. Трое местных жителей усадили в машины двух студенток и увезли их на автомойку — там они избивали потерпевших и глумились над ними, снимая происходящее на камеру.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам.

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