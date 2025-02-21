Против издевавшихся над студентками на российской автомойке возбудили дело

СК завел дело по 3 статьям против жителей Урала за издевательства над девушками

Следователи возбудили уголовное дело по трем уголовным статьям в отношении жителей Каменска-Уральского, которые вывезли девушек на автомойку и издевались над ними на протяжении пяти часов. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчинам вменяют статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц»), 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Им грозит до 12 лет колонии.

По версии следствия, все произошло вечером 3 января. Трое местных жителей усадили в машины двух студенток и увезли их на автомойку — там они избивали потерпевших и глумились над ними, снимая происходящее на камеру.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам.

