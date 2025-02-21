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14:32, 21 февраля 2025Россия

Появились подробности об издевательствах над студентками на российской автомойке

Ura.ru: Издевательства над студентками на мойке в Каменске-Уральском шли 5 часов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Издевательства над студентками на автомойке в городе Каменск-Уральский Свердловской области шли пять часов. Такие подробности о случившемся появились на сайте Ura.ru.

Собеседник в прокуратуре по российскому региону отметил, что молодые люди наносили удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам. По его данным, одна из пострадавших несовершеннолетняя.

Местные жители рассказали, что зачинщиком конфликта стал молодой человек по имени Давид. Он с товарищами якобы похитил студенток из дома, привез на автомойку, где стал над ними глумиться.

Девушек обливали холодной водой и пеной, затем их избивали. Свои действия компания фиксировала на камеру. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек отказалась вступать в отношения с Давидом.

До этого стало известно, что молодые люди, избившие девушек на автомойке на Урале, были отпущены из полиции.

ЖЗЛ
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