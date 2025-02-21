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10:28, 21 февраля 2025Россия

Россияне издевались над студентками на автомойке и были отпущены

Жители Каменска-Уральского издевались над студентками и были отпущены
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жители города Каменск-Уральский Свердловской области издевались над студентками на автомойке и были отпущены. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, группа молодых людей обливала водой и пеной девушек в течение полутора часов. Поводом для таких действий стало то, что одна из горожанок вступилась за подругу, которую домогался мужчина.

Свои действия изверги фиксировали на камеру телефона. Среди нападавших были подростки, кричавшие, что им за это ничего не будет.

Родители одной из пострадавших обратились в полицию, в отношении молодых людей возбудили уголовное дело о хулиганстве, но спустя некоторое время их отпустили.

Ранее стало известно, что житель Башкирии избил знакомого и забрал его машину из-за ревности к бывшей девушке.

Впоследствии мужчину задержали и предъявили ему обвинения в разбое, похищении человека и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Он во всем сознался.

ЖЗЛ
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