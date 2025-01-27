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20:41, 27 января 2025Силовые структуры

Россиянин избил знакомого и забрал его машину из-за ревности к бывшей девушке

В Башкирии житель предстанет перед судом за похищение и избиение знакомого
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Башкортостане перед судом предстанет житель Гафурийского района по делу о похищении и избиении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

По версии следствия, мужчина во время службы в армии узнал, что его бывшая девушка начала встречаться с его знакомым, и решил выяснить с ним отношения.

Сначала мужчина предъявил сопернику претензии и стал требовать от него деньги или машину, а когда тот отказал, избил, посадил в автомобиль и увез в безлюдное место. Там мужчина пригрозил расправой потерпевшему, после чего тот отдал свою машину, а потом обратился в полицию.

Вскоре мужчину задержали и предъявили ему обвинения в разбое, похищении человека и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Он признал вину.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области рецидивист избил тростью знакомую и был осужден.

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