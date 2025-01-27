В российском регионе рецидивист до смерти избил тростью знакомую и был осужден

В Свердловской области суд приговорил к 10 годам мужчину за убийство знакомой

В Свердловской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима ранее неоднократно судимого местного жителя за избиение до смерти знакомой тростью. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ранее он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и кражу, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По версии следствия, в ночь на 13 мая 2024 года подсудимый позвал к себе на застолье двоих знакомых — женщину и мужчину. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин сначала избил гостя тростью, а потом досталось и гостье. Женщина не выжила.

Горелых рассказал, что осужденный после освобождения из колонии в 2023 году нигде не работал и брал деньги у пожилой матери, а также жил на свою пенсию по инвалидности.

Ранее в Екатеринбурге осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой.