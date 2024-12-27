В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

В Екатеринбурге осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу убийством

В Екатеринбурге осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Они осуждены по статьям 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 17 сентября 2023 года по улице Щербакова на местного жителя было совершено нападение. Двое преступников, действуя из хулиганских побуждений, причинили мужчине телесные повреждения. Потерпевший оказал им активное сопротивление. Вечером того же дня один из подсудимых высказал в адрес пострадавшего угрозы расправой. Сразу после этих слов в помещение вошли сотрудники полиции, которых вызвали по сообщению о конфликте.

В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и проведены необходимые экспертизы.

Суд приговорил одного из них к 1,5 года, а второго к одному году и трем месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе сотрудники полиции задержали пять человек за стрельбу возле магазина.