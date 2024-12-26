В российском городе сотрудники полиции задержали пять человек за стрельбу возле магазина

В Дубне задержали пять человек за стрельбу возле магазина

В Дубне сотрудники полиции задержали пять человек за стрельбу возле магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, ночью в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе около одного из магазинов на Центральной улице. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участвующих произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Пять задержанных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставлены в отдел полиции. Трое пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет доставлены в больницу. Сотрудники полиции изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус.