Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 26 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе сотрудники полиции задержали пять человек за стрельбу возле магазина

В Дубне задержали пять человек за стрельбу возле магазина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Дубне сотрудники полиции задержали пять человек за стрельбу возле магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, ночью в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе около одного из магазинов на Центральной улице. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участвующих произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Пять задержанных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставлены в отдел полиции. Трое пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет доставлены в больницу. Сотрудники полиции изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Россиянам пообещали доступную икру

      Медведь неожиданно выскочил из кустов и набросился на мужчину

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше