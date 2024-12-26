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13:01, 26 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус

В Щелково осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Щелково осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Они признаны виновными по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, 30 августа мужчины двигались на внедорожнике по дороге в городе Щелково, где спровоцировали конфликт с микроавтобусом. Они остановили машину и начали угрожать пассажирам пистолетом и ножом, после чего разбили пассажирское стекло, осколками которого ранило несколько человек, в том числе двух детей.

Суд приговорил их к четырем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в отношении пытавшегося зайти в российскую школу мужчины с ножом возбудили дело.

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