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19:13, 21 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для издевавшихся над девушками на автомойке россиян

СК: Издевавшимся над студентками в Каменске-Уральском грозит до 12 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Против издевавшихся над студентками на российской автомойке возбудили дело

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мужчинам, которые на протяжении пяти часов глумились над девушками на автомойке в Каменске-Уральском, грозит до 12 лет колонии. Возможное наказание для них «Ленте.ру» раскрыл старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

В отношении злоумышленников уже возбудили уголовные дела по трем статьям — 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц»), 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По версии следствия, все произошло вечером 3 января. Трое местных жителей усадили в машины студенток и увезли их на автомойку – там они избивали потерпевших и издевались над ними, снимая происходящее на камеру.

Предварительно, поводом для таких действий стало то, что одна из девушек вступилась за подругу, которой домогался мужчина.

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