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07:30, 31 января 2024Путешествия

Блогер перечислил самые гостеприимные для россиян страны

Фото: Danish Ismail / Reuters

Российский тревел-блогер, который уже более двух лет путешествует по миру, перечислил самые гостеприимные для соотечественников страны. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам путешественника, жемчужина гостеприимства для россиян — Индия. «Именно здесь русских не только уважают, но и тепло принимают. Были моменты, когда в индийских поездах нас окружали пассажиры, любопытствуя и делясь своими контактами социальных сетей, чтобы мы по всем вопросам обращались к ним (по сути, первым встречным людям). И всегда индийцы делились с нами едой», — рассказал он.

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Кроме того, россиянин отметил, что живущие в Малайзии китайцы относились к нему и его девушке очень дружелюбно. «Можно с уверенностью делать вывод и про сам Китай. Русских там любят и ждут», — пояснил блогер.

Еще одна дружелюбная для россиян страна, о которой написал автор публикации, — Индонезия. «Несмотря на некоторые нюансы, свойственные азиатским странам, в Индонезии было нормально по безопасности, и к нам относились с уважением», — поделился турист.

Он также подчеркнул, что жители Австралии с интересом слушали о жизни в России, пробовали салаты и борщи, а также везде их «радушно приглашали». В Новой Зеландии, где блогер встретил Новый год, гостеприимство тоже на высшем уровне, добавил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал впечатления от поездки в Новую Зеландию фразой «это тебе не Сочи». Он пожаловался, что зимой бывает неприятно ложиться в ледяную и влажную кровать, холодно вылезать из-под одеяла утром и ходить в майке дома.

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      Алина Черненко
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