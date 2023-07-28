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07:17, 28 июля 2023Путешествия

Россиянин побывал в Новой Зеландии и описал поездку фразой «это тебе не Сочи»

Блогер «Дзена» побывал в Новой Зеландии и описал ее фразой «это тебе не Сочи»
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Handoko Kurniawan / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Новой Зеландии и описал свои впечатления от поездки фразой «это тебе не Сочи». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, зимой в домах Новой Зеландии туристов ожидают проблемы. «Плесневые стены от высокой влажности — это нормально для данного климата, но пагубно для здоровья человека. Эту проблему захочется решить осушителем воздуха. Потому что в доме так же влажно, как в сарае с дырой, куда постоянно попадает дождь», — признался блогер.

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Кроме того, он рассказал, что зимой бывает неприятно ложиться в ледяную и влажную кровать, холодно вылезать из-под одеяла утром, ходить в майке дома, вставать в туалет и ходить босиком. Путешественник отметил, что местные жители не обращают внимания на эту проблему, поэтому в их домах «неуютно, холодно и влажно». 

Турист также пожаловался на частые шторма с неприятными последствиями, землетрясения и «хлипкость» новозеландских домов, которые не выдерживают подобных природных катаклизмов.

«Но а если в Сочи в гостевых домах вы встретили плесень, то с этого гостевого дома можно уехать к себе домой на Урал. Либо без проблем купить необходимую технику, которой в России достаточно. Да и дома у нас другие! Но в Новой Зеландии вся эта ситуация похожа на неготовность жизни страны к таким условиям», — пожаловался россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер удивился внешнему виду новозеландских женщин, которых он назвал «матерыми мужиками». Он отметил, что по сравнению с россиянками, которых считают слабым полом и которые выбирают «самые безобидные профессии», новозеландки обладают более равными правами с мужчинами.

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    Марина Черняк
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