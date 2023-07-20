Россиянин побывал в Новой Зеландии и назвал местных женщин «матерыми мужиками»

Блогер «Дзена» побывал в Новой Зеландии и сравнил местных женщин с «матерыми мужиками»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Новой Зеландии и удивился внешнему виду местных женщин, которых он назвал «матерыми мужиками». Своим мнением турист поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что по сравнению с россиянками, которых считают слабым полом и которые выбирают «самые безобидные профессии», новозеландки обладают более равными правами с мужчинами. По его словам, они работают строителями, грузчиками и политиками.

«Многие из них выглядят как матерые мужики. И только нарядные туристки с макияжем и женственным образом украшают попсовые улицы Окленда, тогда как жительницы Новой Зеландии — исключительно феминистки», — посетовал россиянин.

Тревел-блогер добавил, что местные жительницы выступают против сложных причесок, маникюра, педикюра и обуви на каблуках.

Ранее этот же путешественник побывал в Австралии и посочувствовал жизни местных мужчин. По его словам, австралийцы вне зависимости от семейного положения заботятся о себе сами. С детства они учатся готовить у своих отцов. «Теперь пацан вырос, женился на австралийке, но жизнь в лучшую сторону (русские мужики меня поймут) не поменяется. Теперь он готовит не только для себя, но еще и для своей жены и детей», — рассказал блогер.

