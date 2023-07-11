Россиянин побывал в Австралии и посочувствовал местным мужчинам

Блогер «Дзена» посочувствовал мужчинам в Австралии, которые заботятся о себе сами

Российский тревел-блогер побывал в Австралии и посочувствовал жизни местных мужчин. Своими впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, австралийские мужчины вне зависимости от семейного положения заботятся о себе сами. С детства они учатся готовить у своих отцов. «Теперь пацан вырос, женился на австралийке, но жизнь в лучшую сторону (русские мужики меня поймут) не поменяется. Теперь он готовит не только для себя, но еще и для своей жены и детей», — рассказал блогер.

Он пояснил, что жены в Австралии не ведут хозяйство и не готовят для своих супругов. Они занимаются детьми только при условии, что столько же времени с ними проводит и отец. Путешественник добавил, что местные женщины предпочитают встречаться с друзьями, работать и тратить деньги.

«Вот и представьте, пришел австралиец с работы — никакого ужина для него никто не приготовил. В это время он подходит к холодильнику, вешает на себя фартук и приступает к готовке. И в таких "жутких" условиях приходится жить австралийским мужикам», — поразился россиянин.

При этом, отмечает блогер, мужья не могут приказать своей жене готовить, так как в Австралии вообще не принято никого ни о чем просить. Кроме того, у местных женщин есть большие привилегии. «Австралийским мужчинам приходится жить мирно, чтобы не тревожить свою "бедную женушку", иначе останется в одиночестве. Точнее, со своими детьми, но уже без нее. Ведь детей после развода воспитывают тоже отцы, и живут дети вместе с папой», — удивился турист.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил преимущества российских женщин перед жительницами Австралии. Путешественник рассказал, что россиянки более хозяйственные, чем австралийки — последние, по его словам, не привыкли стирать и гладить для своего мужчины.

