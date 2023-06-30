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07:37, 30 июня 2023Путешествия

Тревел-блогер перечислил преимущества российских женщин перед австралийками

Блогер «Дзена» рассказал, что россиянки хозяйственнее австралиек

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Тревел-блогер побывал в Австралии и перечислил преимущества российских женщин перед местными жительницами. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник рассказал, что россиянки более хозяйственные, чем австралийки — последние, по его словам, не привыкли стирать, гладить и готовить для своего мужчины. «Австралийские женщины поставили ультиматум, что за такой жизнью, где они хозяйничают в доме, к ним лучше не обращаться. Ну и, конечно, какой мужчина захочет жить с таким отношением, когда от женщины не дождешься никакой заботы и уюта в доме?» — поделился автор блога.

Помимо этого, россиянина удивило, что местных жительниц не заботит их внешний вид, поэтому чаще всего они имеют проблемы с лишним весом. «А волосы, как и положено в этой стране, грязные. Маникюр — а что это? Он только в случае торжеств и то, если она в роли невесты», — пожаловался турист и добавил, что австралийки чаще всего носят свободные майки, рваные шорты и шлепанцы или ходят босиком.

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Блогер также отметил, что семья и дети у женщин в Австралии далеко не на первом месте. Их больше интересует карьера, самореализация, независимость и равенство с мужчинами.

Ранее тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, что в Австралии живут идеальные для россиянок мужья. Она отметила, что австралийцы очень самостоятельные и «их не нужно кормить с ложечки». Например, после работы они часто готовят ужин на всю семью, а после этого убирают за собой посуду и рабочие поверхности.

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    Марина Черняк
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