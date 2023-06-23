Тревел-блогерша назвала страну с идеальными для россиянок мужьями

Блогерша «Дзена» рассказала, что идеальные для россиянок мужья живут в Австралии

Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова назвала страну с идеальными для россиянок мужьями. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, самые хозяйственные, заботливые и семейные мужчины живут в Австралии. Она отметила, что австралийцы очень самостоятельные и «их не нужно кормить с ложечки». Например, после работы они часто готовят ужин на всю семью, а после этого убирают за собой посуду и рабочие поверхности. Затем местные мужчины проводят время с детьми. «Потому что они безумно любят детей, и мне показалось, что австралийцы даже лучше семьянины, чем китайцы и японцы», — заметила Ершова.

Кроме того, путешественница рассказала, что австралийские мужчины не страдают такой вредной привычкой, как пьянство. «У них этого просто нет в культуре, чтобы напиться "до белочки". Хотя пиво и виски они, конечно же, любят, особенно по выходным, но всегда за семейными встречами, перед просмотром фильма. Или же с друзьями в пабе, на несколько часов, а после чего идут домой готовить ужин», — добавила она.

Семья для австралийцев, как пишет Ершова, всегда на первом месте: они не изменяют и не думают о любовницах, даже если их жены невзрачные. «Пожив с австралийцами, я увидела в них нечто особенное, а именно, очень заботливых мужчин. Поэтому их нужно поощрять, любить и восхищать, и с этим прекрасно справится именно русская женщина», — заключила путешественница.

Ранее тревел-блогерша сравнила жизнь австралийских и российских пенсионеров. Автор публикации рассказала, что пожилой мужчина в городе Брисбен, у которого она останавливалась, получает большую по меркам России пенсию — примерно 100 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, у него много льгот и ему помогают едой.

