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05:45, 21 июня 2023Путешествия

Блогерша посетила Австралию и сравнила жизнь местных и российских пенсионеров

Блогерша «Дзена» посетила Австралию и позавидовала жизни местных пенсионеров

Фото: Daniele COSSU / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова посетила Австралию и сравнила жизнь местных и российских пенсионеров. Об этом она сообщила в личном блоге на платформе «Дзен».

Девушка рассказала, что во время путешествия по Австралии останавливалась в гостях у пожилого мужчины в городе Брисбен. «Дедушка Барри засел в своей квартире, куда приглашает гостей со всего мира, — пояснила она. — Вместе с ним уже живут француз, три американца, два немца и мы, русские».

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Автор публикации рассказала, что мужчина получает большую по меркам России пенсию — примерно 100 тысяч рублей в месяц. «Помимо этого, у него много льгот и ему помогают едой, — позавидовала она. — <…> Сам Барри частенько посещает магазин, чтобы купить всего разного для своих гостей. Он покупает продукты, он же готовит и кормит гостей абсолютно бесплатно».

Ранее другая российская тревел-блогерша посетила Германию и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. В первую очередь путешественница отметила, что немецкие пенсионеры ведут очень активный образ жизни и более современные, чем российские.

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    Фариза Бацазова
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