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05:30, 5 декабря 2023Путешествия

Иностранец назвал три восхищающих его черты россиянок

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Иностранец по имени Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и назвал три черты местных женщин, которые его восхитили. С путешественником пообщалась российская тревел-блогерша, его слова она приводит на канале в «Дзен».

В первую очередь европеец отметил, что россиянки красивее, чем женщины в Европе. «Русские девушки также более женственные, что, как мне кажется, связано с традиционным восприятием общества», — добавил Зиба.

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Путешественник также отметил, что в Европе женщины готовы сами оплачивать счета, например, в ресторанах. Россиянки же, по словам чеха, привыкли, что за них платят мужчины, и эта черта иностранца восхитила.

Ранее Зиба перечислил четыре факта о России, которые его удивили. Например, ему показались необычными маршрутки, которые останавливаются где угодно по требованию пассажиров. Также европейцу было в новинку передавать деньги за проезд через других пассажиров.

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      Мария Борисова
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