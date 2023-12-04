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05:35, 4 декабря 2023Путешествия

Европеец перечислил четыре удививших его факта о России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Иностранец по имени Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и назвал четыре удививших его факта о стране. С путешественником пообщалась российская тревел-блогерша, его слова она приводит на канале в «Дзен».

В первую очередь европеец отметил, что в России большие расстояния как в черте одного города, так и между населенными пунктами. «Мне, чтобы попасть в центр города, приходится ехать на автобусе примерно час, — рассказал Зиба. — А если пробки — то еще дольше».

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Также иностранцу показались необычными российские маршрутки, которые останавливаются где угодно по требованию пассажиров. «Сначала мне было неудобно кричать, но со временем, конечно же, привык», — поделился чех. Он добавил, что в новинку для него было и передавать деньги за проезд через других пассажиров.

Зиба отметил, что в Чехии мужчины здороваются друг с другом за руку только на деловых встречах. Его удивило, что у россиян, в том числе молодежи, принято пожимать руки при встрече и прощании.

Наконец, по словам иностранца, реальность в России отличается от того, как о ней рассказывают на Западе. «В Чехии пугают, что в России — цензура, несвобода, что нельзя делать то или другое, но на самом деле тут очень свободно», — заключил он.

Ранее этот же путешественник выразил мнение, что жить в России лучше, чем в Европе. Он пояснил, что нашел в стране возможности реализовать себя и встретил добрых людей.

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      Мария Борисова
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