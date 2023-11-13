Европеец переехал в Россию и назвал плюсы жизни в стране

Иностранец по имени Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и назвал плюсы жизни в стране. С путешественником пообщалась российская тревел-блогерша, его слова она приводит на странице в «Дзен».

По мнению чеха, жить в России лучше, чем в Европе. Прежде всего он отметил, что в стране он нашел возможности реализовать себя. «У нас действительно есть все для того, чтобы развиваться и в дальнейшем себя реализовать профессионально», — подтвердила блогерша.

Также Якуб выразил мнение, что многонациональный народ России — «добрые и сердечные люди». Европеец добавил, что ему с юного возраста были интересны русская культура и обычаи. «Мне очень интересна история России, особенно эпоха СССР и тематика Великой Отечественной войны», — пояснил он.

Путешественник подчеркнул, что в России дружественная атмосфера и качественные продукты, которые сильно отличаются от западных. Еще одной причиной для переезда, по словам Якуба, стала государственная политика. «Мне также нравится, что в России защищают семью и традиционные ценности», — поделился он.

Ранее итальянский турист сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, которые вызвали у него отвращение. Иностранца смутили стеллажи с растворимым кофе и приправами, также он обратил внимание на большой выбор алкоголя.