Иностранные отельеры рассказали о любимых чертах российских туристов

Отельеры Турции, ОАЭ и Бали рассказали, за что ценят российских туристов

Иностранные отельеры из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), с Бали и Мальдив раскрыли любимые ими черты российских туристов. Своим мнением они поделились с РИА Новости.

Управляющий турецкого отеля METT Hotels & Resorts Bodrum Арслан Чолак рассказал, что россиян в курортном отеле легко определить по одежде популярных брендов. «Даже пляж и зона у бассейна превращаются в импровизированный подиум», — уточнил он.

По мнению Чолака, туристов из России ценят за то, что они заказывают много напитков и приглашают других отдыхающих присоединиться к компании. «Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне», — сказал отельер. Он добавил, что путешественники часто выглядят моложе своих лет.

По словам руководителя отдела продаж и развития бизнеса Caesars Palace Dubai Бассема Сауди, в Дубай россияне приезжают за морем, шопингом и развлечениями. При этом туристы требовательны, так что представителям отрасли приходится наращивать качество услуг.

«У туристов из РФ нет ощущения упущенных возможностей», — сказал генеральный менеджер Fairmont Maldives, Sirru Fen Fushi Стивен Стефаниук. Он отметил, что на отдыхе россияне пользуются всеми видами досуга: от спа до дайвинга.

Генеральный директор отеля Nirjhara на Бали Алехандро Руэда добавил, что российские путешественники выбирают отдых-приключение и имеют большое значение для туриндустрии острова.

Ранее отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама рассказали, что любят и ценят российских туристов. Они назвали отдыхающих идеальными клиентами за то, что те активно посещают рестораны, спа-салоны и бары.

