Отельеры трех курортных стран Азии раскрыли истинное отношение к россиянам

Отельеры Таиланда назвали русских туристов идеальными клиентами

Отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама рассказали, за что любят и ценят российских туристов. Истинное отношение к россиянам эксперты из трех курортных стран Азии раскрыли в беседе с агентством РИА Новости.

«Для нас русские — идеальные клиенты, — заявил вице-президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадеж Донаваник. — Они активно посещают рестораны, спа-салоны и бары».

Специалист также сообщил, что большая часть отелей управляющей компании находится в Таиланде. По его словам, эта пляжная страна пользуется огромной популярностью у путешественников из России и подобная тенденция будет только усиливаться.

Во Вьетнаме, в свою очередь, отдыхающих из России пока не так много. При этом генеральный менеджер местного отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает их высокий интерес к освоению данного направления.

«Гости из РФ, как правило, путешествуют в течение всего года, но в зимние месяцы их особенно много в Вьетнаме — в период школьных каникул и длинных выходных», — добавил он.

Заметно увеличился интерес отечественных туристов к поездкам на индонезийский остров Бали. «Их привлекают живописные пляжи, богатая культура нашего острова и бурная ночная жизнь», — уверен генеральный менеджер отеля Raffles Bali Катя Хертинг.

Ранее в июне российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Азербайджана к русским. По его словам, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивам этих произведений.

