Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:11, 15 августа 2023Путешествия

Отельеры трех курортных стран Азии раскрыли истинное отношение к россиянам

Отельеры Таиланда назвали русских туристов идеальными клиентами

Фото: Unsplash

Отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама рассказали, за что любят и ценят российских туристов. Истинное отношение к россиянам эксперты из трех курортных стран Азии раскрыли в беседе с агентством РИА Новости.

«Для нас русские — идеальные клиенты, — заявил вице-президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадеж Донаваник. — Они активно посещают рестораны, спа-салоны и бары».

Материалы по теме:
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
22 февраля 2023
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

Специалист также сообщил, что большая часть отелей управляющей компании находится в Таиланде. По его словам, эта пляжная страна пользуется огромной популярностью у путешественников из России и подобная тенденция будет только усиливаться.

Во Вьетнаме, в свою очередь, отдыхающих из России пока не так много. При этом генеральный менеджер местного отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает их высокий интерес к освоению данного направления.

«Гости из РФ, как правило, путешествуют в течение всего года, но в зимние месяцы их особенно много в Вьетнаме — в период школьных каникул и длинных выходных», — добавил он.

Заметно увеличился интерес отечественных туристов к поездкам на индонезийский остров Бали. «Их привлекают живописные пляжи, богатая культура нашего острова и бурная ночная жизнь», — уверен генеральный менеджер отеля Raffles Bali Катя Хертинг.

Ранее в июне российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Азербайджана к русским. По его словам, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивам этих произведений.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла удар по ключевым объектам военной промышленности Украины

    Один человек пострадал при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область

    В VK появилась уникальная возможность для интересующихся IT россиян

    Слава показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики

    Россияне бросились скупать «вторичку» в Москве

    Предсказана новая ставка по ипотеке на «вторичку»

    Армия России поразила украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО

    Ночной удар российских войск нанес значительный ущерб ВПК Украины

    Политику украинских властей сравнили с УССР 1930-х годов

    В США назвали Зеленского клоуном из-за его заявлений о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости