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05:31, 28 июня 2023Путешествия

Россиянин побывал в Азербайджане и раскрыл истинное отношение местных к русским

Автор блога «TrueStory Travel» рассказал, что азербайджанцы уважают русскую культуру

Кадр: TrueStory / YouTube

Российский тревел-блогер, побывавший в Азербайджане, рассказал, что граждане страны уважают и ценят русскую культуру. Истинное отношение местных жителей к россиянам он раскрыл в личном блоге «TrueStory Travel» на платформе «Дзен».

По словам автора, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивах этих произведений. Кроме того, полки в библиотеках заставлены книгами отечественных авторов, заметил он.

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«Второе, на что мы обратили внимание, — девять из десяти человек в Азербайджане прекрасно владеют русским языком. И это касается не только старшего поколения, но и молодежи», — пояснил турист свою точку зрения.

Блогер добавил, что в Азербайджане много русских школ. Помимо этого, местные тепло относятся к гостям из России, бесплатно кормят их и охотно идут на контакт.

Ранее этот же путешественник описал свои эмоции от поездки в Киргизию фразой «как будто прилетел с Луны». Он также рассказал о самых популярных вопросах от местных жителей — так, киргизам было интересно, лежит ли еще снег на улицах российских городов.

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    Зарина Дзагоева
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