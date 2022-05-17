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Россиянин описал эмоции от поездки в Киргизию фразой «как будто прилетел с Луны»

Автор блога «TrueStory Travel» рассказал о самых популярных вопросах от жителей Киргизии

Фото: Mick Truyts / Unsplash

Россиянин побывал в Киргизии и рассказал о самых популярных вопросах, которые задавали ему местные жители во время поездки. Об этом он поделился в личном блоге «TrueStory Travel» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина описал свои эмоции от путешествия фразой «как будто прилетел с Луны». По его словам, каждый разговор с киргизами начинался с вопросов «Сам откуда будешь?» и «А город какой?».

«Дело в том, что многим из них приходилось бывать в России и они с удовольствием рассказывали, как сами "работали в Москве, Питере, Ростове..." и дальше по списку», — пояснил автор блога.

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Также турист рассказал, что местные жители постоянно интересовались его впечатлениями от Киргизии. Кроме того, внимание многих привлекало его оборудование для съемок — камеры, два фотоаппарата и дрон. «"Ты что, блогер что ли?" Этот вопрос мне задавали двое из трех местных жителей», — добавил путешественник.

Кроме того, многие местные жители спрашивали блогера о погоде в России — в особенности им было интересно, лежит ли еще снег на улицах.

«Откуда у этого предубеждения растут ноги, я потом разобрался. Ведь ближайшая к Киргизии точка России — это наша Сибирь. А с чем она у всех ассоциируется — объяснять излишне», — предположил он.

Ранее в мае этот же блогер назвал преимущества Киргизии над отдыхом в Турции. В первую очередь путешественник обратил внимание на озеро Иссык-Куль, которое считается жемчужиной Центральной Азии. По его мнению, туристическая инфраструктура на озере гораздо лучше, чем на многих курортах Турции и Сочи.

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Мария Гейн
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