Побывавший в Киргизии россиянин назвал преимущества страны над отдыхом в Турции

Блогер «Яндекс.Дзена» рассказал, чем отдых на Иссык-Куле может заменить курорты Турции

Российский турист, побывавший в Киргизии, раскрыл причины, по которым, по его мнению, отдых в республике бывшего СССР может заменить Турцию или Сочи. Об этом он рассказал в своем блоге «TrueStory Travel» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественник обратил внимание на «жемчужину Центральной Азии» — озеро Иссык-Куль. По его словам, уровень туристической инфраструктуры на побережье (отели, рестораны и прочие развлечения) может составить конкуренцию курортам Турции или Сочи, помимо прочего, любители отдыха «дикарями» могут найти здесь нетронутую природу и чистейшую воду.

«Чтобы попасть в Киргизию, россиянам даже не потребуется загранник. Республика готова принимать гостей из России по внутреннему паспорту», — назвал еще одно преимущество путешествий в Киргизию автор блога.

Кроме того, мужчина обратил внимание на восточный колорит страны: так, прогулки по местным базарам и рынкам он сравнил с экскурсией, однако турист добавил, что при этом большая часть населения говорит на русском. Также из плюсов он отметил низкие цены, в том числе на продукты и авиабилеты. Например, перелет в республику обошелся ему в 19 тысяч рублей.

«Напоследок хочу сказать, что в Киргизии очень хорошо относятся к гражданам России. В этом я неоднократно убеждался на своем опыте — а побывал я, уж поверьте, в очень различных ситуациях!» — заключил путешественник.

Ранее сообщалось, что Киргизия отменила все коронавирусные ограничения для путешественников. Так, с 1 мая для поездки в республику не нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.