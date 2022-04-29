Несколько популярных курортных стран упростили правила въезда для россиян

Таиланд, Армения, Болгария и еще несколько стран упростили правила въезда туристам с 1 мая

Власти нескольких популярных курортных стран, включая Таиланд, Малайзию, Армению, Грецию и Болгарию, с 1 мая упростили правила въезда для россиян. Также многие из вышеперечисленных государств отменили антиковидные ограничения внутри. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Доступная Азия

Теперь в Таиланде непривитые путешественники, которые сделали ПЦР-тест за 72 часа до поездки, не должны отправляться на карантин. Если же туристы решили не сдавать анализ, им придется находиться на пятидневной изоляции в отеле.

При этом в генконсульстве России на Пхукете разъяснили, что полностью привитые от COVID-19 путешественники могут показать по прибытии только справку о вакцинации, сделанной не позднее чем за 14 дней до путешествия. «Спутник V» входит в список одобренных королевством препаратов. Также беспрепятственно посещать страну разрешено туристам, переболевшим коронавирусом, но только при наличии медицинского сертификата о перенесенном заболевании.

Как сообщили власти королевства, туристы, вакцинированные «Спутником Лайт», все же обязаны сдать ПЦР-тест и внести его результаты в систему Thailand Pass

Детям в возрасте от 12 до 17 лет тоже необходимо показать сертификат о прививке как минимум одной дозой препарата «Спутник V».

Смягчили правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, и в Малайзии. С 1 мая въезжать в эту популярную азиатскую страну без предъявления ПЦР-теста могут полностью привитые туристы. Помимо этого, они освобождаются от сдачи антиген-тестов по прибытии.

Согласно новому протоколу, теперь путешественникам, планирующим поездку в Малайзию, достаточно заранее зарегистрироваться через приложение MySejahtera и загрузить сертификат о вакцинации «Спутником V». При этом для невакцинированных и не полностью привитых туристов правила сохраняются: за два дня до вылета они должны сдать ПЦР-тест, в течение 24 часов после приезда сдать экспресс-анализ на антигены, а также пройти пятидневный карантин.

Кроме того, с 1 мая в стране отменяется обязательное социальное дистанцирование и масочный режим на открытом воздухе, а при входе в магазины и места общественного питания больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации.

Курорты стран СНГ

С 1 мая отменила все коронавирусные ограничения для россиян и Армения. Теперь путешественникам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста. Кроме того, с 3 мая в закрытых помещениях страны отменяется и масочный режим.

В Министерстве здравоохранения страны отмечают, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Армении заметно улучшилась. Так, 29 апреля там выявили семь случаев заражения коронавирусом, а 28 апреля — три случая.

Еще одной страной СНГ, отменившей все коронавирусные ограничения для путешественников, стала Киргизия.

С 1 мая для путешествия в Киргизию не нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации

При этом в самой республике, как заявили в Минздраве, продолжат работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Сообщается, что основной упор планируют сделать на уязвимые группы жителей страны.

Балканские правила

Власти Болгарии с 1 мая также перестали просить у иностранных туристов сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Для въезда теперь достаточно предъявить загранпаспорт, шенгенскую или болгарскую национальную визу.

При этом в АТОР отмечают, что в настоящее время нет прямого авиасообщения между Россией и Болгарией. Например, до Варны из Москвы можно с пересадкой в Стамбуле, до Софии — со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.

С 1 мая отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов и Албания. Кроме того, в стране станет необязательным ношение масок. Власти также разрешат работу баров (после 23:00) и ночных клубов

Вдобавок в апреле Албания объявила об отмене туристических виз для россиян с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Так, с туристическими целями на территории страны без визы можно находиться до 90 дней

Также с 1 мая по 1 сентября отменят ограничения на въезд туристов власти Греции.

По новым правилам, вне зависимости от статуса вакцинации туристы больше не должны сдавать перед поездкой ПЦР- или антиген-тест, а также экспресс-анализ на COVID-19 по прилете в страну. Помимо этого, в общественных местах и на открытом воздухе больше не требуется обязательное ношение масок.

При этом в Минздраве республики пояснили, что это лишь временные правила, новые — примут осенью в соответствии с тем, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране.

Кроме того, с 1 мая по 31 августа в Греции отменяется требование предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в рестораны, бары и другие заведения общественного питания.