В Греции назвали дату отмены всех ограничений на въезд туристов

Власти Греции отменят ограничения на въезд туристов с 1 мая по 1 сентября

Власти Греции анонсировали отмену всех ограничений на въезд иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 мая. Дату смягчения коронавирусных мер назвали в минздраве республики, пишет The Independent.

Согласно новым правилам, с начала туристического сезона путешественники вне зависимости от статуса вакцинации больше не должны сдавать ПЦР- или антиген-тест перед поездкой, а также проходить по прилете экспресс-исследование на COVID-19. Кроме того, отменятся требование об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и на открытом воздухе.

При этом, по словам министра здравоохранения республики Таноса Плевриса, смягчение антиковидных ограничений является временной мерой, которая будет действовать с 1 мая по 1 сентября 2022 года. Новые правила будут пересмотрены осенью и приняты на основе эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что с 1 мая по 31 августа в Греции также отменили требование для местных жителей и туристов предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.