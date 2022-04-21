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В Греции назвали дату отмены всех ограничений на въезд туристов

Власти Греции отменят ограничения на въезд туристов с 1 мая по 1 сентября

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Власти Греции анонсировали отмену всех ограничений на въезд иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 мая. Дату смягчения коронавирусных мер назвали в минздраве республики, пишет The Independent.

Согласно новым правилам, с начала туристического сезона путешественники вне зависимости от статуса вакцинации больше не должны сдавать ПЦР- или антиген-тест перед поездкой, а также проходить по прилете экспресс-исследование на COVID-19. Кроме того, отменятся требование об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и на открытом воздухе.

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При этом, по словам министра здравоохранения республики Таноса Плевриса, смягчение антиковидных ограничений является временной мерой, которая будет действовать с 1 мая по 1 сентября 2022 года. Новые правила будут пересмотрены осенью и приняты на основе эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что с 1 мая по 31 августа в Греции также отменили требование для местных жителей и туристов предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.

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Валентина Процкова
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