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В Таиланде смягчили правила въезда для туристов

АТОР: власти Таиланда освободили сдавших ПЦР-тест непривитых туристов от карантина

Фото: Teera Noisakran / globallookpress.com

Власти Таиланда смягчили правила въезда для российских путешественников с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, непривитые туристы, сдавшие ПЦР-тест за 72 часа до поездки, освобождаются от карантина. Если отдыхающие не прошли исследование, то, как и прежде, по приезде они обязаны уйти на пятидневную изоляцию в отеле.

Также, согласно разъяснению генконсульства России на Пхукете, теперь полностью привитыми от COVID-19 считаются россияне, вакцинированные двумя дозами препарата «Спутник V» не позднее чем за 14 дней до поездки.

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При этом граждане, привитые «Спутником Лайт», не считаются полностью привитыми и обязаны за 72 часа до въезда в страну сдать ПЦР-тест и внести его в систему Thailand Pass. Отдыхающие, переболевшие COVID-19 и привитые как минимум одной дозой препарата «Спутник V», считаются полностью вакцинированными при наличии медицинского сертификата о перенесенном заболевании.

Что касается правил въезда в Таиланд детей в возрасте с 12 до 17 лет, то им для отдыха в королевстве также необходим сертификат о прививке как минимум одной дозой препарата не позднее чем за 14 дней до поездки.

Ранее власти Таиланда заявили о планах отменить схему Test&Go и ThaiPass к 1 июня. По словам министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракана, правила въезда смягчат в случае отсутствия всплеска заболеваемости COVID-19.

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Валентина Процкова
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