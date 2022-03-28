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В Таиланде задумали смягчить правила въезда для туристов

Таиланд отменит схему Test&Go и ThaiPass к 1 июня в случае отсутствия всплеска COVID-19

Фото: Shutterstock

Власти Таиланда задумали отменить схему Test&Go и ThaiPass к 1 июня. Об этом пишет Bangkok Post.

По словам министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракана, правила въезда смягчат в случае отсутствия всплеска заболеваемости COVID-19. Также отмечается, что снятие ограничений зависит от эпидемиологической ситуации после фестиваля Сонгкран, который пройдет в Таиланде в середине апреля.

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«Когда Таиланд открыл границы в прошлом году, он был похож на резвого кролика, бегущего очень быстро. Мы не можем позволить себе отстать, поскольку многие страны свободно пускают туристов и имеют меньше ограничений, чем мы», — добавил Ратчакитпракан.

Ранее стало известно, что с 1 апреля для въезда в Таиланд российским туристам не понадобится сдавать ПЦР-тест. Кроме того, власти объявили о сокращении срока обязательного карантина с десяти до пяти дней вне зависимости от статуса вакцинации.

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Мария Гейн
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