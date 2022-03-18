Таиланд смягчил правила въезда для россиян

Центр по борьбе с коронавирусом Таиланда сократил срок карантина для туристов с 1 апреля

Центр по борьбе с коронавирусом Таиланда смягчил правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря министерства иностранных дел Натапану Нопакун.

Согласно новым правилам, с 1 апреля все прибывающие в королевство путешественники больше не должны предъявлять результаты ПЦР-теста. Кроме того, объявлено о сокращении срока обязательного карантина с десяти до пяти дней вне зависимости от статуса вакцинации.

Ранее в марте член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. По словам политика, наиболее заинтересованными в отечественных путешественниках государствами являются открытые для россиян направления — Таиланд, Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам и Тунис.